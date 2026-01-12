Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında yaklaşık 12 bin hektarlık alan kül oldu

Haberler

Arjantin'in Patagonya bölgesinde süregelen orman yangınları, yaklaşık 12 bin hektar alanın yanmasına sebep oldu. Yangınlar kırsal alanlarda mülklere zarar verirken, yerel yetkililer acil durum durumunu sürdürüyor ve yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde bir süredir etkili olan orman yangınlarında yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Ülkenin önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki Chubut eyaletinin And Dağları bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar, çalılık ve ağaçlık bölgelere yayıldı.

Yetkililer, devam eden orman yangınlarında şimdiye kadar yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Yangınların kırsal alanlardaki mülklere zarar verdiğini ifade eden yetkililer, bir elektrik santrali ile bir okulun da risk altında olduğunu belirtti.

Kuraklık ve kuvvetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına, yoğun dumanın ise müdahale ekiplerinin görüş mesafesini düşürdüğüne dikkati çeken yetkililer, bölgede 295 itfaiyecinin görev yaptığını ve operasyon kapsamında 15 hava aracının kullanıldığını kaydetti.

Federal Acil Durum Ajansı, Chubut'taki yangına ek olarak Patagonya'daki Neuquen eyaletinde de aktif yangınlar olduğunu açıkladı. Santa Cruz ve Rio Negro eyaletlerindeki yangınların kontrol altına alındığını aktaran ajans, bölgedeki "acil durum statüsünün" sürdüğünü belirtti.

Chubut Valisi Ignacio Torres, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif yangınlardan en az birinin kasıtlı olarak çıkarıldığına dair bulgular bulunduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Torres, olayla ilgili bilgi verenlere yaklaşık 34 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Patagonya bölgesinde 2025'in başlarında meydana gelen orman yangınlarında on binlerce hektar alan kül olmuş, çok sayıda ev yanmış ve bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
