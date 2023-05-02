Pat Pat Tarım Aracı Bakkal Duvarına Çarptı

Amasya Ziyaret Beldesi'nde park eden pat pat tarım aracı, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket ederek bir bakkalın duvarına çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

AMASYA'da park eden sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden 'pat -pat' diye tabir edilen tarım aracı, hızlanıp bir bakkalın duvarına çarparak durdu.

Amasya Ziyaret Beldesi'nde sürücüsünün indikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu pat pat bir anda hareket etti. Zeminin eğimli olmasının etkisiyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ileride yer alan bakkalın önündeki duvara çaptı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen pat patta maddi hasar oluştu. (DHA)