Pastanede Bıçaklı Saldırı: 18 Yıl Önceki Cinayetle Bağlantılı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir pastanede yaşanan tartışma sonucunda Derya T., U.İ.'yi bıçakla yaraladı. Derya T.'nin, 18 yıl önce de komşusunu silahla öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın güvenlik kameralarıyla kaydedildiği belirtildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, pastanede çıkan tartışmada Derya T. (43), U.İ.'yi bıçakla yaraladı. Polis tarafından yakalanan Derya T.'nin 18 yıl önce de komşusunu silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi. İşletme içerisinde U.İ. ile Derya T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Derya T., U.İ'yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.İ., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Derya T.'yi, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Derya T. emniyete götürüldü. Şüphelinin kimlik sorgusunda, 'Kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Derya T.'nin 2007 yılında Köşk ilçesinde, tartıştığı komşusu emekli makam şoförü Hüseyin Ballı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan ikilinin tartıştığı anlar, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklı şüpheli Derya T'nin, U.İ. ile tartıştığı ve sonra da U.İ.'nin bıçaklandığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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