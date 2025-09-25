Pasta Yaparak Girişimci Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Habibe Ayaz, oğlunun doğum günü için yaptığı pasta misafirlerince beğenilince girişimci olmaya karar verdi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Habibe Ayaz, 3 yıl önce oğlu Hamza'nın doğum günü için araba figürlü pasta hazırladı.

Seramikle de uğraşan Ayaz'ın lezzeti ve tasarımıyla ön plana çıkan pastası misafirlerce beğenildi.

Bunun üzerine birçok kişiden pasta siparişi almaya başlayan Ayaz, bu konuda adeta uzmanlaştı.

Çizgi film karakterlerinden hayvan figürlerine, çiçeklerden araçlara kadar çocuklar için pastalar tasarlayan Ayaz, elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Habibe Ayaz, AA muhabirine, 3 yıl önce oğlu Hamza Ayaz için doğum gününde hazırladığı pastanın beğenilmesiyle girişim sürecinin başladığını söyledi.

Oğlunun doğum günü için pasta arayışlarına girdiğini ve görsel olarak içine sinen pastayı bulamadığını anlatan Ayaz, şöyle konuştu:

"Evde kendim pasta denemeleri yapmaya karar verdim. Pastayı yaptım ve süsledim. Araba figürleri ekledim. Doğum günü sonrası herkes pastayı nereden aldığımı sordu. Çok beğenildi ve bu benim için büyük bir motivasyon oldu."

Ayaz, tamamen el emeğiyle yaptığı pastalar için sosyal medya üzerinden siparişler aldığını belirterek, müşterilerinden gelen fotoğraflara göre özel tasarımlar da hazırladığını kaydetti.

Günde en fazla 3 pasta siparişi hazırlıyor

Bilecik ve Eskişehir başta olmak üzere çevre ilçelere de pasta gönderdiğini belirten Ayaz, şöyle konuştu:

"Günlük maksimum 3 pasta yapabiliyorum. Her biri özel tasarım. Bu iş bana hem manevi hem de ekonomik katkı sağlıyor. Pasta yaparken seramik eğitiminden kazandığım estetik ve sabrı kullanıyorum. Seramik bölümünden mezun olmaktan gurur duyuyorum. Her ne kadar şu an kendi alanımda çalışamasam da pasta yaparken adeta seramikle uğraşıyormuşum gibi hissediyorum. Sanki eskiden yaptığım tabaklar, figürler bu pastalarda canlanıyor."

Ayaz, kadınların potansiyellerini keşfetmelerini ve en küçük yeteneklerini bile değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.