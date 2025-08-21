Paşinyan: Türkiye ile Sınırların Açılacağına İnanıyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini ve sınırların açılacağına inandığını açıkladı. Ayrıca, Ermenistan, savunma harcamalarını artırma planı olmadığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını belirterek, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye- Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ermenistan, savunma harcamalarını artırmayacak

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
