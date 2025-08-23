Paşinyan'dan Karabağ Uyarısı: Bağımsızlık Tehlikede

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ hareketinin ülkesinin bağımsızlığını tehlikeye atabileceğini vurguladı ve barışçıl çözüm yollarını önceliklendirdiklerini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ hareketini sürdürmenin ülkesinin bağımsızlığını tehlikeye atacağını bildirdi.

Paşinyan, 23 Ağustos 1990'da kabul edilen Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin yıldönümü dolayısıyla halka yazılı bir açıklama yaptı.

Bildirgenin dönemin siyasi ve entelektüel ortamının ruhunu yansıttığını belirten Paşinyan, Sovyetler Birliği'nin şekillendirdiği çatışmacı vatanseverlik anlayışının Karabağ hareketine zemin hazırladığını ifade etti.

Paşinyan, "Başbakan olarak tüm bilgileri analiz ettikten sonra vardığım kanaat şudur: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın bağımsızlığını koruma ve hayata geçirme stratejisini seçtiklerini vurgulayan Paşinyan, "Bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl çözüm mümkün hale geldi, Türkiye ile gerçek bir diyalog gündemi ortaya çıktı, Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz derinleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nde Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu ileri sürülmüş, ülkenin anayasasında da bu bildirgeye atıfta bulunulmuştu. Azerbaycan ise barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasının değiştirilmesi gerektiğini şart koşmuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
