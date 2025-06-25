Paşinyan'dan Darbe İddiaları ve Ermeni Kilisesi ile Gerginlik

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir grup tarafından planlanan darbe girişiminin kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini açıkladı. Paşinyan, bu grubun lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın hükümeti devirmek için ‘saldırı ekipleri’ kurduğunu belirtti. Ayrıca, Kilise'nin sözcüsünden gelen hakaretler üzerine Paşinyan sert cevap verdi ve hükümet karşıtı gösterilere de değindi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıkladığı Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği bir grubun "terör eylemi hazırlıklarının" kolluk kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Paşinyan, Facebook hesabından, Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, Galstanyan'ın liderlik ettiği bir grubun Kasım 2024'ten beri "darbe hazırlığında olduğu" belirtildi.

Galstanyan'ın, hükümeti devirmek için çoğunlukla eski askeri personel ve polis memurlarından oluşan "saldırı ekipleri" kurduğunu paylaşan Paşinyan, "Kolluk kuvvetleri, kriminal oligarşik ruhban sınıfının, Ermenistan Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya ve iktidarı gasbetmeye yönelik büyük ve hain bir planını engelledi." ifadesini kullandı.

Paşinyan ile Ermeni kilisesi arasında sert polemik

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı başka bir açıklamada ise kendisine Ermenilerin dini lideri Katolikos II. Garegin'in sözcüsü tarafından hakaret amaçlı yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.

Sözcünün, kendisine Hıristiyan olmadığını ima eden "Sünnetli" ifadesine Paşinyan, bunun yalan olduğunu belirterek, "Sözcünün söylediklerinin aksini kanıtlamaya hazırım." karşılığını verdi.

Paşinyan, "O da (II. Garegin) bekarlık yeminini bozup bozmadığını, çocuğu olup olmadığını söylesin." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş başlatmış, ardından başkent Erivan başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.

İstifasını talep eden Kilise'nin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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