Paşinyan'dan Azerbaycan Halkına Kurban Bayramı Kutlaması
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti ve barış ile refah dileğinde bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Paşinyan, Azerbaycan halkını kutladı.
Paşinyan, mesajında, "Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel