Paşinyan, Çin'de İşbirliği Zirvesi ve Tarihi Anma Törenlerine Katıldı

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ile Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e geldi.

Zirvesi öncesinde liman kenti Tianjin'de bir araya gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Paşinyan iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu açıkladı.