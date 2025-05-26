Paşinyan, Barış Anlaşması için Anayasa Değişikliği Sürecini Başlatmaya Hazır

Paşinyan, Barış Anlaşması için Anayasa Değişikliği Sürecini Başlatmaya Hazır
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi'nden onay almaması durumunda anayasal değişiklik sürecini başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. Paşinyan, barış sürecinin kaçırılmaması için toplumun bu değişikliklere ikna edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmaması halinde, anayasal değişiklik sürecini bizzat başlatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, Bakü-Erivan hattında imzalanması planlanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Barış anlaşmasının Anayasa ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, "Bu bir seçenek değil, zorunluluk." dedi.

Paşinyan, "Benim kişisel görüşüm, anayasal değişikliklerin başlatılması yönünde. Çünkü bu barış süreci ve anlaşması kaçırılmamalı. Toplumumuzu bu değişikliklere ikna etmeye çalışacağız ki sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşabilelim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesinin barış anlaşmasını ülke Anayasası'na tamamen uygun bulması halinde, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının önünde bir engel kalmayacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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