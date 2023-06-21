Erzurum'un Pasinler ilçesinde akşam saatlerinden aniden başlayan yağmur ve sonrasında gelen dolu hayatı bir anda felç etti. İlçe merkezinden bir çok evin zemin katını ve dükkanlarını su bastı. Bir yanda belediye ekipleri bir yandan da vatandaşların suları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Pasinler'de sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde akşam saatlerinden aniden başlayan yağmur ve sonrasında gelen dolu hayatı bir anda felç etti.

Saat 19: 40 sıralarında Pasinler ilçesinde yoğun yağmurla birlikte gelen dolu yağışı ilçeyi adeta beyaza bürüdü, caddeler selden geçilmez oldu. İlçe merkezinden bir çok evin zemin katını ve dükkanlarını su bastı. Bir yanda belediye ekipleri bir yandan da vatandaşların suları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Dolu yağışından sonra cadde ve sokaklarda adete buz kütleleri oluştu. İş makinelerinin müdahale ettiği su birikintileri kış ayları aratmadı.