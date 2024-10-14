Pasinler'de Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çeşitli suçlardan 8 kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda, "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma veya bulundurma", "dolandırıcılık", "şantaj", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.