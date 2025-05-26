Pasinler'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pasinler'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, aynı aileden iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hastane önünde başlayan kargaşada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde aynı aileden iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaplıcalar Mahallesi'ndeki evinin çatısında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Ahmet G'yi ziyarete giden Abdullah G. ile akrabaları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Hastane dışında devam eden tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda Mehmet G. ile Abdullah G. (42) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve kafasına taş isabet eden yaralılardan Abdullah G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan R.G, M.G. ve Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından Pasinler Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü

Bu sezon kötü bir ilki yaşadılar
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

Kurban pazarında polislere saldıranlar için ekipler harekete geçti
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.