Pasinler'de 401 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi, olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, 401 bin 676 kök kenevir ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayla ilgili 15 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri, Pasinler İlçe Tarım Müdürlüğü personeliyle yerinde imha edildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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