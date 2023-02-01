'Pasifik Ateş Çemberi'Nde Denizaltı Yanardağı Faaliyete Geçti

SUVA, 1 Şubat (Xinhua) -- Güney Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da Çarşamba günü bir denizaltı yanardağı faaliyete geçti. Yanardağdaki patlamalar sık sık sismik ve volkanik aktiviteye neden oldu. Vanuatu, tektonik plakaların çarpıştığı "Pasifik Ateş Çemberi"nde yer alıyor.

Yeni Zelanda Radyosu'nun Çarşamba günü yayımladığı habere göre Vanuatu'nun Epi Adası'nın altı kilometre doğusunda bulunan su altındaki aktif yanardağ, Çarşamba sabahı patlamaya başladı ve gökyüzüne kül bulutları püskürttü.

Radyo, Vanuatu'nun meteoroloji ve jeo-tehlikeler departmanında yanardağlardan sorumlu kıdemli yetkilisi Ricardo William'ın açıklamasını aktardı. Willam'ın, yanardağın Çarşamba sabah erken saatlerden beri titrediğini ve buhar püskürttüğünü söylediği belirtildi.

William, yanardağın aktivitesinin biraz arttığını ve patlamalar meydana geldiğini, denizaltı yanardağının çevresine düşen küllerin yaklaşık 100 kilometre sürüklendiğini belirterek, patlamanın bir dizi uyarı yayınlamak için yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

Vanuatu yetkilileri yanardağ patlamasının ardından yayımladıkları alarmı, birden beşe doğru sıralanan ölçekte "küçük huzursuzluk" anlamına gelen birinci seviye olarak belirledi.

Havacılık sektörüne ve marinalara da Epi ada bölgesinin doğusundan uzak durulması tavsiyesi iletildi. Vanuatu'nun Shefa eyaletindeki bir ada olan Api'yi çevreleyen diğer adalar için de bir izleme uyarısı verildi.

En son 2004 yılında faaliyete geçen bu denizaltı yanardağı, bir dizi aktif su altı volkan konisi içinde ve kalderadan biri olarak biliniyor.