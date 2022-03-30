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Pasaport İskelesi, su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatıldı

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
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Pasaport İskelesi, su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatıldı

İzmir Körfezi'nde deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle Pasaport İskelesi'nin geçici süreyle hizmet veremeyeceği belirtildi.

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nde deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle Pasaport İskelesi'nin geçici süreyle hizmet veremeyeceği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Pasaport, İzmir, Güncel, Haberler

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