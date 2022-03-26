Paşalimanı Koyu'ndaki arsaların vakıf tarafından satışına çevreci tepkisi

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı Koyu'ndaki Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı'na ait 21 arsa, 28 Mart'ta ihale yoluyla satışa çıkarılacak. El değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri süren çevreciler, karara karşı çıkıp, basın açıklaması yaptı.

'Son Yüzyılın ve Tüm Zamanların En Başarılı Türk Çevrecisi' seçilen ve Birleşmiş Milletler Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne de aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşa Limanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı tarafından satışa sunuldu. 21 parsel taşınmazın tamamı, bütün olarak 28 Mart Pazartesi günü açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Çevreciler, Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği ve özenle koruduğu el değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürüp, karara karşı çıktı. Konuyla ilgili çevre platformları Paşalimanı Sahili'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamaların ardından, kalabalık bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.