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"Partinin Değil Halkın Cumhurbaşkanı Olacak"

Güncel Haberler

14 Mayıs seçimleri yaklaşken VOA Türkçe Türkiye'nin birçok kentinde seçmenlere, seçimlerden beklentilerini soruyor.

14 Mayıs seçimleri yaklaşken VOA Türkçe Türkiye'nin birçok kentinde seçmenlere, seçimlerden beklentilerini soruyor. Mersin'de kameralarımıza konuşan, eski bir Cumhurbaşkanı Muhafızı olan Mustafa Yıldırım, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın tüm halkı temsil etmesini istiyor

Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

14 Mayıs Türkiye Mersin Güncel Haberler

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