"Partinin Değil Halkın Cumhurbaşkanı Olacak"

14 Mayıs seçimleri yaklaşken VOA Türkçe Türkiye'nin birçok kentinde seçmenlere, seçimlerden beklentilerini soruyor. Mersin'de kameralarımıza konuşan, eski bir Cumhurbaşkanı Muhafızı olan Mustafa Yıldırım, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın tüm halkı temsil etmesini istiyor

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023