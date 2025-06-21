Parsan, Paris Havacılık Fuarı'nda Yerli Üretim Tarlalıyor

Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ Mühendislik Direktörü Gürbüz Güzey, Fransa'daki 55. Paris Havacılık Fuarı'nda firmalarının ürettiği motor, yapısal ve transmisyon parçalarının ilgi çektiğini belirtti.

Fransa'da Le Bourget kentinde 16 Haziran'da başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı devam ediyor.

Fuarda ASELSAN, Baykar, TUSAŞ ve Parsan dahil çok sayıda Türk firması ürünlerini sergiliyor.

AA muhabirine fuarda açıklamalarda bulunan Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ Mühendislik Direktörü Güzey, son 10 yılda yerli platformları desteklemek amacıyla havacılıkla ilgili projelere de yoğunlaştıklarını söyledi.

Otomotiv, tarım, enerji ve makine imalat sanayisinin ana üretim alanları olduğunu belirten Güzey, bünyesinde bulundukları Güriş Sanayi Grubunun metalik malzemeler konusundaki tecrübesi ve yurt içindeki havacılık yatırımlarının artmasıyla, bu birikimi havacılık alanında da kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Son 10 yılda özellikle havacılıktaki metalik malzemelerin motor, yapısal parçalar ve iniş takımlarında kullanıldığını dile getiren Güzey, fuarda da üreticilerin genel olarak bu parçaları sergilediğini kaydetti.

Güzey, "Biz motor tarafında öncelikle yerli platformlarda türbin diski ve bu disklerin üretildiği süper alaşımlar, titanyum malzemeler, bunların dövme süreçlerini Türkiye'de ilk defa geliştirdik." diyerek, AR-GE süreçlerini tamamladıkları parçaların, şu anda yerli platformlarda kullanılmaya başlandığını aktardı.

"Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz birçok kritik parça var"

Helikopterlerde bulunan yapısal parçalar ve transmisyon parçalarıyla ilgili çalışmaları yaptıklarını anlatan Güzey, "Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz birçok kritik parça var." dedi.

Güzey, yolcu uçaklarının koltuklarında kullanılan yapısal parçaların da imalatını yaptıklarını aktardı.

Parsan'ın iniş takımlarından koltuk parçalarına kadar 10 yılda havacılık alanında birçok malzemeyi geliştirdiğini vurgulayan Güzey, "Özellikle süper alaşımlar tarafında 16 farklı malzemenin Türkiye'de ilk defa şekillendirme operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk." bilgisini paylaştı.

Bunların arasında titanyum 6-4, titanyum 6-2-4-2 gibi farklı titanyum alaşımlarının yer aldığını ifade eden Güzey, "Türkiye'de bugüne kadar örneği olmayan birçok alaşımın, sıfırdan bütün üretim süreçlerini, dövme üretim süreçlerini geliştirerek ürünler ürettik, AR-GE süreçlerini tamamladık. Bu ürünler şu anda birçok yerli platformda kullanılmakta." şeklinde konuştu.

Güzey, firmalarının fuarda en çok ilgi çeken ürünleri arasında motor, yapısal parçalar ve transmisyon parçalarının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz de bu parçaların örneklerini sergiliyoruz. Bunların içerisinde nikel alaşımından dövülen diskler var. 7075 kalite alüminyumdan dövmesi yapılan koltuk parçaları var. Aynı şekilde 9310 havacılık çeliğinden üretilme yapısal parçalar var. 7050 kalite alüminyumdan üretilen helikopter transmisyon parçaları var. Bunların hepsi şu anda bu özellikle havacılık fuarının en gözde parçaları, en çok ilgi çeken parçaları."