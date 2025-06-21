Parsan, Paris Havacılık Fuarı'nda Yerli Üretim Tarlalıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ, 55. Paris Havacılık Fuarı'nda ürettiği motor, yapısal ve transmisyon parçaları ile büyük ilgi gördü. Mühendislik Direktörü Gürbüz Güzey, yerli havacılık projelerine odaklanarak birçok kritik parçayı geliştirdiklerini belirtti.

Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ Mühendislik Direktörü Gürbüz Güzey, Fransa'daki 55. Paris Havacılık Fuarı'nda firmalarının ürettiği motor, yapısal ve transmisyon parçalarının ilgi çektiğini belirtti.

Fransa'da Le Bourget kentinde 16 Haziran'da başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı devam ediyor.

Fuarda ASELSAN, Baykar, TUSAŞ ve Parsan dahil çok sayıda Türk firması ürünlerini sergiliyor.

AA muhabirine fuarda açıklamalarda bulunan Parsan Makine Parçaları Sanayii AŞ Mühendislik Direktörü Güzey, son 10 yılda yerli platformları desteklemek amacıyla havacılıkla ilgili projelere de yoğunlaştıklarını söyledi.

Otomotiv, tarım, enerji ve makine imalat sanayisinin ana üretim alanları olduğunu belirten Güzey, bünyesinde bulundukları Güriş Sanayi Grubunun metalik malzemeler konusundaki tecrübesi ve yurt içindeki havacılık yatırımlarının artmasıyla, bu birikimi havacılık alanında da kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Son 10 yılda özellikle havacılıktaki metalik malzemelerin motor, yapısal parçalar ve iniş takımlarında kullanıldığını dile getiren Güzey, fuarda da üreticilerin genel olarak bu parçaları sergilediğini kaydetti.

Güzey, "Biz motor tarafında öncelikle yerli platformlarda türbin diski ve bu disklerin üretildiği süper alaşımlar, titanyum malzemeler, bunların dövme süreçlerini Türkiye'de ilk defa geliştirdik." diyerek, AR-GE süreçlerini tamamladıkları parçaların, şu anda yerli platformlarda kullanılmaya başlandığını aktardı.

"Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz birçok kritik parça var"

Helikopterlerde bulunan yapısal parçalar ve transmisyon parçalarıyla ilgili çalışmaları yaptıklarını anlatan Güzey, "Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz birçok kritik parça var." dedi.

Güzey, yolcu uçaklarının koltuklarında kullanılan yapısal parçaların da imalatını yaptıklarını aktardı.

Parsan'ın iniş takımlarından koltuk parçalarına kadar 10 yılda havacılık alanında birçok malzemeyi geliştirdiğini vurgulayan Güzey, "Özellikle süper alaşımlar tarafında 16 farklı malzemenin Türkiye'de ilk defa şekillendirme operasyonlarını gerçekleştirmiş olduk." bilgisini paylaştı.

Bunların arasında titanyum 6-4, titanyum 6-2-4-2 gibi farklı titanyum alaşımlarının yer aldığını ifade eden Güzey, "Türkiye'de bugüne kadar örneği olmayan birçok alaşımın, sıfırdan bütün üretim süreçlerini, dövme üretim süreçlerini geliştirerek ürünler ürettik, AR-GE süreçlerini tamamladık. Bu ürünler şu anda birçok yerli platformda kullanılmakta." şeklinde konuştu.

Güzey, firmalarının fuarda en çok ilgi çeken ürünleri arasında motor, yapısal parçalar ve transmisyon parçalarının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz de bu parçaların örneklerini sergiliyoruz. Bunların içerisinde nikel alaşımından dövülen diskler var. 7075 kalite alüminyumdan dövmesi yapılan koltuk parçaları var. Aynı şekilde 9310 havacılık çeliğinden üretilme yapısal parçalar var. 7050 kalite alüminyumdan üretilen helikopter transmisyon parçaları var. Bunların hepsi şu anda bu özellikle havacılık fuarının en gözde parçaları, en çok ilgi çeken parçaları."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Milyonlarca öğrenci ter döküyor! YKS'nin ilk oturumu başladı
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.