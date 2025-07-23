PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı'nın Teslimatları 2025'e Kadar Tamamlanacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) gerçekleştirilen tarihi geçit törenine liderlik eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren ilk 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı olan PARS İZCİ'nin teslimatları bu yıl tamamlanacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılışında yapılan ve IDEF tarihinde bir ilk olan yerli savunma sanayisi ürünleri geçit törenine liderlik eden PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, keşif ve iç güvenlik harekatları için özel tasarımı, yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına taktik avantajlar sunuyor. Araç, her türlü arazi koşulunda yüksek hareket kabiliyeti, üstün balistik/mayın koruma ve modern teknolojilerle görev yapıyor.

FNSS Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi Program Müdürü Can Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PARS İZCİ'nin FNSS'nin öz kaynaklarıyla başlatılan bir proje olduğunu söyledi.

Güncel ihtiyaçları yakından takip ederek aracı geliştirdiklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"İhtiyaçlar çıkmadan önce yol almak anlamında konsept geliştirme ekibimiz tarafından tasarlanmış bir aracımız vardı İZCİ konseptli. Biraz da adından da anlayacağınız gibi keşif konsepti ağırlıklı, durumsal farkındalığı yüksek bir araç tasarlamaya çalışmıştık. Bu doğrultuda kendi iç testlerimizi tamamladıktan sonra Savunma Sanayii Başkanlığımızın başlattığı Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında kontratlı bir proje haline geldi. Üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı doğrultusunda seçilen görev yükünü/donanımlarını ekleyerek nihai konfigürasyona getirmiş olduk. Proje kapsamında, bugüne kadar 5 farklı varyant geliştirildi. Bu 5 farklı varyantın 4 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen oluşturulan keşif takımı unsurlarıdır. Ciddi bir kuvvet çarpanı olacağını düşündüğümüz, keşif görevinin hızlı, kaliteli ve merkezinde bulunan komuta kontrol sistemi sayesinde 'anlık' yapılması amacıyla geliştirilmiş araçlar. Jandarma Genel Komutanlığı için ise Zırhlı Muharebe Aracı varyantı geliştirildi. İç güvenlik operasyonlarında kullanılmak üzere, onların talepleri doğrultusunda da o varyantı geliştirdik. Projenin bir diğer önemli özelliği ise yurt içi geliştirme modeline uygun olarak çok yüksek bir yerli katkı oranına sahip olmasıdır."

Tasarım sürecinin tamamlanmasıyla imalat, prototip araçların üretimi ve bunların testleriyle bir kalifikasyon döneminden geçtiklerini anlatan Kurt, "Herkesin içine sindiğini düşündüğümüz bir kalifikasyon döneminden sonra araçların kalifikasyonu tamamlandı ve teslimatları başladı. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk 8x8 zırhlı muharebe aracı ÖMTTZA programıyla PARS İZCİ oldu." bilgisini verdi.

-? ?"Sınıfının en moderni"

IDEF'te daha önce prototip araçları sunduklarını belirten Kurt, bu kez kalifiye edilmiş ve envantere girmiş olarak ÖMTTZA araçlarının IDEF'te görülebileceğini dile getirdi.

Proje takvimine ilişkin de bilgiler veren Kurt, "Bu sene içerisinde teslimatların tamamlanması hedefimiz var. Projenin ilk fazındaki araçların teslimatını yoğun bir eforla tamamlamayı düşünüyoruz 2025 içerisinde." dedi.

Dünyada kara araçları kategorisinde orta çıkan iddialı çözümler karşısında PARS İZCİ'nin rekabet gücünü değerlendiren Kurt, şunları kaydetti:

"PARS İZCİ, tam anlamıyla son derece optimize edilmiş bir araç. Özellikle karada performans taktik tekerlekli zırhlı araçlarda, paletlilere çok yaklaştı. Dolayısıyla konfor anlamındaki artıları ile beraber çok tercih edilmeye başlandı. Bunun yanında lojistik desteklenebilirlik anlamında da tekerlekli araçların paletlilere göre avantajı biraz daha fazla. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde paletli araç ihtiyacı her zaman baki kalmakla beraber, taktik tekerlekli zırhlı araçların envanterlerde daha çok görülmesini bekliyoruz. 30 ton sınıfına kadar olan araçlarda şu anda en moderni desem herhalde itiraz eden kimse olmaz. Özellikle üzerine eklenen görev donanımlarıyla beraber de keşif amaçlı operasyonlar için en modern araçlarımız olmuş durumda."

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tercih edilen araçlar için yurt dışından yoğun taleple karşılaştıklarına işaret eden Kurt, sözlerini "Çalışmalarımız devam ediyor. Talep var, yakın zamanda da onları da kontratlı bir imzayla nihayetlendirmeyi planlıyoruz." diye tamamladı.