Son dakika haberleri... Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makinenin kesmesi sonucu işçinin 3 parmağı koptu.

Olay Mahmudiye mahallesi 21. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Firma işçisi Ömerali K.(35), gönye kesim makinesi ile ahşap kesimi yapmaya başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu makinenin testeresi eline temas ederek 3 parmağını kesti.

Yaralı işçi özel araçla, kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlk tedavinin ardından yaralı, Bursa'daki özel bir hastaneye özel araçla sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel