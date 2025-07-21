Parmağına Sıkışan Yüzük, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesilerek Çıkarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde A.H. isimli bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede yapılan çabalara rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkardı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.H. (51), Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü keserek çıkardı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel