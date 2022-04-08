PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Haberler

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PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, parmağı plastik mama sandalyesine sıkışan 4 yaşındaki Hifa Zehra Akarsu'nun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, parmağı plastik mama sandalyesine sıkışan 4 yaşındaki Hifa Zehra Akarsu'nun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, keski yardımıyla sandalyeyi keserek küçük Hifa'yı kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Akarsu'nun 4 yaşındaki kızı Hifa Zehra, sağ işaret parmağını plastik mama sandalyesine sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mama sandalyesini keski yardımıyla kesip, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Kocaeli, Akarsu, Güncel, Haberler

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