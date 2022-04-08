PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, parmağı plastik mama sandalyesine sıkışan 4 yaşındaki Hifa Zehra Akarsu'nun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, keski yardımıyla sandalyeyi keserek küçük Hifa'yı kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Akarsu'nun 4 yaşındaki kızı Hifa Zehra, sağ işaret parmağını plastik mama sandalyesine sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mama sandalyesini keski yardımıyla kesip, küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.