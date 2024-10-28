Tarsus'ta Blender Kazası: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Tarsus ilçesinde mutfakta yemek yaparken parmağı blendere sıkışan B.A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın, parmağına metal bir parçanın saplandığı belirlendi.
ADANA'nın Tarsus ilçesinde parmağı blendere sıkışan B.A. isimli kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı. Parmağına metal parça saplandığı belirlenen talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Mutfakta yemek yapmak isteyen B.A. isimli kadının parmağı, blendere sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parmakları arasına sıkışın blerderin bıçağı itfaiye erinin çalışması sonucu çıkarıldı. Parmağına metal parça saplandığı belirlenen B.A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.