"Parlayan Yıldızlar"ın 23. sezon başvuruları başladı Güncel Haberler Genç müzisyenlere konser imkanı sağlayacak "Parlayan Yıldızlar"ın 23. sezon başvuruları başladı. Genç müzisyenlere konser imkanı sağlayacak "Parlayan Yıldızlar"ın 23. sezon başvuruları başladı. İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, kariyerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürülen Parlayan Yıldızlar'a 7 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Güzel sanatlar lisesi veya konservatuvar eğitimi alan gençlerin katılabileceği seçmeler, 28 Ekim'de İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçilen 16 genç müzisyene konser imkanı sağlanacak. Bugüne kadar 97 genç müzisyene destek veren etkinliğe katılım yaşı, bu yıla özel 21'den 23'e yükseltildi. Profesyonel anlamda bir orkestrada kadrolu çalışmayan adaylar, öğrenci olma şartı aranmadan seçmelere başvurabilecek. Etkinlik kapsamındaki ücretsiz konserler aralık ayında İş Kuleleri Salonu'nda başlayacak, "Meriç Soylu Ödülleri" ile mayısta sona erecek. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani İş Kuleleri Güncel Haberler

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