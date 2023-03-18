Parlayan benzinden vücudu yanan Suriyeli küçük kız Antalya'da 'şifa' buldu

GÜLSEM ADAM/TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Suriye'de sobaya dökülen bezinin parlaması sonucu yüzü ve vücudu yanan 11 yaşındaki Shahed Al Sheikh, Ala Hayat Minik Masumler Derneği (AHMİMDER) ve bir hayırseverin desteğiyle Antalya'ya getirilerek ameliyat edildi.

GÜLSEM ADAM/TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Suriye'de sobaya dökülen bezinin parlaması sonucu yüzü ve vücudu yanan 11 yaşındaki Shahed Al Sheikh, Ala Hayat Minik Masumler Derneği (AHMİMDER) ve bir hayırseverin desteğiyle Antalya'ya getirilerek ameliyat edildi.

Halep'te yaşayan Sheikh'in ısınmak için kardeşinin sobaya döktüğü benzinin parlaması ve üzerine sıçraması nedeniyle yüzü ve vücudunda yüzde 40 yanık oluştu.

Tedavi için Malatya, İzmir ve İstanbul'a götürülen küçük kız, AHMİMDER ve bir hayırseverin desteğiyle ameliyat için Antalya'ya getirildi. Özel bir hastanede Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Yılmaz Geyik ile ekibi tarafından ameliyat edilen Sheikh yanık sonrası 2 yıldır hareket ettiremediği göz kapaklarını kapatmaya ve rahatça yemek yemeğe başladı.

"Gözüm kapalı yatmayı çok özledim"

Vücudundaki yanık nedeniyle zor günler geçiren Shahed Al Sheikh, AA muhabirine, ailesinin imkanı olmadığı için tedavisinin iyi bir şekilde yapılamadığını söyledi.

Yüzündeki yanık nedeniyle uyurken gözünü kapatamadığını, rahat yemek yiyemediğini anlatan küçük kız, "Yaşadığım sıkıntıları videoya çekip sosyal medyadan paylaştım. AHMİMDER'den benimle iletişime geçtiler ve ameliyat olmamı sağladılar. Gözüm kapalı yatmayı çok özledim. Artık daha rahat uyuyacağım, yemek yiyebileceğim ve kolumu, boynumu hareket ettirebileceğim. Çok mutluyum." dedi.

AHMİMDER Başkanı Ayşegül Aksu de çeşitli nedenlerle vücudu yanan çocuklara yardım etmek için dernek kurduklarını ve yapılan yardımlarla 500 dolayında çocuğu tedavi ettirdiklerini söyledi.

Söz konusu videodan çok etkilendiğini aktaran Aksu, "Kızımız paylaştığı videoda 'Ayşegül abla herkese yardım ediyorsun, bana da yardım et.' dedi. Bu görüntüyü sosyal medyada paylaştım ve bir hayırsever bize ulaştı, 'Her gerekiyorsa ben hallediyorum.' dedi ve hemen işlemler başladı." diye konuştu.

Aksu, bir çocuğun daha yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Yılmaz Geyik de yanık dokunun, normal dokuya göre daha sert olduğunu, bu nedenle çocuğun yüzünü, boynunu rahat hareket ettiremediğini belirtti.

Çocuğun yüzünün yanık nedeniyle ciddi hasar aldığını dile getiren Geyik, fonksiyonunu kaybeden deri yerine deri nakli gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ergenliği bitene kadar Shahed Al Sheikh'in ameliyat sürecinin devam edeceğini aktaran Geyik, "Deri yanıklarında 'Bir defa yaptım, bitti.' olmuyor ve belli aralıklarla ameliyat gerekli oluyor." ifadesini kullandı.