Parlamentoda Önemli Toplantılar ve Tarihi Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOGEM-DER arasında Kütüphane Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Balıkesir/15.15/17.30)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya Kahramanmaraş yurt dışı Türk toplumunun katkılarıyla Elbistan'da yapımı tamamlanan Yusuf Gül Camii'nin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/12.20)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/09.30/17.30)

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak.

(İstanbul/10.30)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri kongresine katılacak, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

(Bursa/10.00/11.30/12.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak olan resmi açılış törenine katılacak.

(Riyad/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası; SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Muğla/17.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

***

