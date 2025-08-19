Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü El-Beltaci'nın Cenazesi Istanbul'da Toprağa Verildi

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü El-Beltaci'nın Cenazesi Istanbul'da Toprağa Verildi
Hastalığı nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden Abdullah El-Beltaci için cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok yetkili katıldı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü Abdullah El-Beltaci'nin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Hastalığı nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Koordinatörü El-Beltaci için Başakşehir Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, El-Beltaci'nin yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de katıldı.

El-Beltaci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
