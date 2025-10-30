Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi: 'Bizi bıçaklayan kişileri tanımıyorum'

'BİZİ BIÇAKLAYAN KİŞİLERİ TANIMIYORUM'

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bıçaklı saldırıya uğrayan B.K., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Saldırganları tanımadığını belirten B.K., "Bizi bıçaklayan kişiler, 'Bu kişiyi tanıyor musun?' diyerek bir fotoğraf gösterdi. Tanımadığımızı söyledikten sonra aramızda bir tartışma çıktı. Tartışmadan sonra şahıslar arkadaşlarını toplayıp yaklaşık 30 dakika sonra parkta oturduğumuz yere gelerek üzerimize yürüdüler. Onların geldiğini görünce kaçarak parkın saha kısmına uzaklaştım. Arkamı sahanın tellerine yaslayıp direnmeye çalıştım. Bir tanesi telin oradan bacağıma bıçakla vurdu, diğer 5 kişi de beni darp etti. Arkadaşlarımdan ikisi taburcu oldu, ikisi de bacaklarından yaralandı" dedi.

'ÇOCUĞUMUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?'

Çocuğunun bıçaklanmasının üstünden günler geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanmamasından dolayı endişe duyduğunu belirten Necati K. yetkililerden destek beklediğini söyledi. Necati K., "Olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çocuklar hala yakalanmadı. Yakalanmaları için benim oğlumun ölmesi mi gerekiyordu? Bu olaydan sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu, ailecek çok mağdur ve huzursuzuz. Yetkililerin bir an önce bu olaya el atmasını istiyorum" diye konuştu.

Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,