Haberler

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi: 'Bizi bıçaklayan kişileri tanımıyorum'

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi: 'Bizi bıçaklayan kişileri tanımıyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'BİZİ BIÇAKLAYAN KİŞİLERİ TANIMIYORUM'Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bıçaklı saldırıya uğrayan B.K., yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'BİZİ BIÇAKLAYAN KİŞİLERİ TANIMIYORUM'

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bıçaklı saldırıya uğrayan B.K., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Saldırganları tanımadığını belirten B.K., "Bizi bıçaklayan kişiler, 'Bu kişiyi tanıyor musun?' diyerek bir fotoğraf gösterdi. Tanımadığımızı söyledikten sonra aramızda bir tartışma çıktı. Tartışmadan sonra şahıslar arkadaşlarını toplayıp yaklaşık 30 dakika sonra parkta oturduğumuz yere gelerek üzerimize yürüdüler. Onların geldiğini görünce kaçarak parkın saha kısmına uzaklaştım. Arkamı sahanın tellerine yaslayıp direnmeye çalıştım. Bir tanesi telin oradan bacağıma bıçakla vurdu, diğer 5 kişi de beni darp etti. Arkadaşlarımdan ikisi taburcu oldu, ikisi de bacaklarından yaralandı" dedi.

'ÇOCUĞUMUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?'

Çocuğunun bıçaklanmasının üstünden günler geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanmamasından dolayı endişe duyduğunu belirten Necati K. yetkililerden destek beklediğini söyledi. Necati K., "Olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen çocuklar hala yakalanmadı. Yakalanmaları için benim oğlumun ölmesi mi gerekiyordu? Bu olaydan sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu, ailecek çok mağdur ve huzursuzuz. Yetkililerin bir an önce bu olaya el atmasını istiyorum" diye konuştu.

Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.