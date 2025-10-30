Haberler

Adana'da Parkta Tartıştıkları Lise Öğrencilerini Döven ve Bıçaklayan Grup Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Güncelleme:
ADANA'da kalabalık bir grup, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp bıçakladı.

Olay, 26 Ekim akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

