Parkta silahlı saldırıda yaralandı
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki parkta silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki parkta silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Aşure Parkı içeresindemeydana geldi. Parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurulan Metehan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Metehan Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel