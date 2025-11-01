Haberler

Adana'da parkta lise öğrencilerine saldıran şüpheliler yakalandı

ADANA'da parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp, bıçakla yaralayan 6 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına gidip, fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüyüp, kavgaya döndü. 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bölgedeki güvenli kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.K., C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polisin adreslerine yaptığı baskınlarda gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, bıçağı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
