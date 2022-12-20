Parkta köpeğe sopayla vuran şüpheli: Kediye zarar vermemesi için yaptım

KAYSERİ'de, parkta köpeğe sopayla vurup yumruklaması kamera görüntülerinden tespit edilen Hasan A., serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, "Parkta köpeğimi gezdirirken kedi gördü, kovalamaya başladı. Köpeğimi yakalayarak tasmasını takmaya çalıştım, kediye zarar vermesin diye sert tavırlar gösterdim" dediği öğrenildi.

Olay, 17 Aralık'ta Kocasinan ilçesi General Emir Mahallesi'ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan A., yanındaki köpeğe sopayla vurup yumrukladı. Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, "Parkta köpeğimi gezdirirken kedi gördü. Bunun üzerine köpeğim kediyi kovalamaya başladı. Ben de köpeğimin arkasından koştum. Bu sırada kaçan kedi ağaca çıktı. Ben de köpeğimi yakalayarak bir yandan tasmasını takmaya çalıştım, diğer yandan da kediye zarar vermesin diye sert tavırlar gösterdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.