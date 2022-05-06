Parkta karşılaştığı husumetlisini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de, parkta karşılaştığı husumetlisi Serkan Aburşu'yu (18) bıçaklayarak öldüren P.M. (17) adliyeye sevk edildi. Aburşu'nun cenazesi, Adana'da yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki Mehmetçik Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Serkan Aburşu ve P.M. parkta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, P.M., Aburşu'yu bacağından ve göğsünden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırdığı Aburşu, hayatını kaybetti. Aburşu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan ve bugün ailesine teslim edilen Aburşu'nun cenazesi, Tarsus Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.