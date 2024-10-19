Parkta Borç Alacak Kavgası: Tekme ve Yumruklar Konuştu

alacak nedeniyle husumetliler arasında parkta tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar hem meraklı kalabalık tarafından izlendi hem de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden husumet bulunan 2 taraf parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırırken, çevredeki kalabalık ise o anları meraklı gözlerle takip etti.

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son buldu.