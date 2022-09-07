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Parkta bıçaklanan Burak, yaşama tutunamadı

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Parkta bıçaklanan Burak, yaşama tutunamadı

ESKİŞEHİR'de bir parkta tartıştığı Umutcan Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Burak Barut (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını aybetti.

ESKİŞEHİR'de bir parkta tartıştığı Umutcan Ö. tarafından 4 yerinden bıçaklanan Burak Barut (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını aybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Yeşilvadi Parkı'nda, Burak Barut ile Umutcan Ö. geçen cumartesi gecesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Umutcan Ö.,  bıçakla Burak Barut'u 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Burak Barut yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Umutcan Ö. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Umutcan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Güncel Haberler

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