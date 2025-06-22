Sivas'ta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

SİVAS'ta Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Y.Ç., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Emekliler Kültür Merkezi'nden çıkan Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun 4 yerinden yaralanan Y.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Y.Ç.'yi bıçaklayarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.