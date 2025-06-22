Sivas'ta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sivas'ta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay, Sularbaşı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yaşandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve polisin saldırganı yakalamak için çalışmalara başladığı bildirildi.

SİVAS'ta Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Y.Ç., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Emekliler Kültür Merkezi'nden çıkan Y.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun 4 yerinden yaralanan Y.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, Y.Ç.'yi bıçaklayarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Pendik'te yolcu otobüsünde kadınlar arasında kavga! O anlar kameralarda

Yer verme tartışması kavgaya dönüştü!
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.