Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor - Haberler

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Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını yaptıklarını belirtti.

Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ettiklerini bildirdi.

Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor

Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor

Kocasinan'da park ve bahçelerde bakım çalışması yapılıyor

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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