Parkinsonda erken tanı ve teşhisin önemi anlatıldı

Etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz, Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Bölümü 5. sınıf öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

PARKİNSON HASTALIĞINA UYGUN EGZERSİZLER

Yapılan araştırmalarda önümüzdeki 15 yıl içerisinde artan yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıkların dünyada 30 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Türkiye'de ise 150 bin civarında parkinson hastası olduğu biliniyor. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle ülkemizdeki parkinson hasta sayısının hızla artacağı düşünülüyor. Bu sebeple parkinson hastalığına dikkat çekmek ve katılımcıları bilgilendirmek maksadıyla düzenlenen program Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri tarafından gerçekleştirildi.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, literatürde titrek felç olarak da tanımlanan; hareketlerin uyumu ve kontrolünden sorumlu beyin hücrelerin zamanla bozulmasıyla ortaya çıkan, yavaş ilerleyen bir beyin hastalığıdır. Hastalığın başlangıç yaşı genellikle 60 yaştır, nadiren daha erken yaşlarda da görülmektedir, bunlar çoğunlukla genetik sebeplidir. Erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Hastalığın tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Hareket sisteminin zamanla yavaşlaması, bozulması, hareketlerin kısıtlığı şeklinde belirtiler gösteriyor.

ERKEN TANI VE TEŞHİS

Yapılan araştırmalarda erken tanı ve teşhisin önemi Parkinson hastalığında daha fazla ön plana çıkıyor. Bu sebeple Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda parkinson hastalığı hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, insanın erken tanı ve teşhisle kendini tanımasının hayatını kolaylaştırdığı vurgusu yapıldı. Ayrıca programda katılımcılara fizyoterapist ve antrenörleri eşliğinde parkinson hastalığına uygun, günlük hayatı kolaylaştıracak egzersizler yaptırıldı.

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