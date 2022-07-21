Parkinson hastası emekli doktor, resim çizerek hayata tutundu

ADANA'da Parkinson hastalığı nedeniyle 9 yıl önce çocuk cerrahlığını bırakan Dr. Saadettin Güney (57), el becerilerini kısmi olarak yitirmesine rağmen resim yaparak hayata tutundu. Emekli olduktan sonra konuşma bozukluğu da çektiğini belirten Dr. Güney, "Yaşam enerjim hastalıktan sonra arttı. Çoğu insan hastalığı öğrendiğinde yıkılır. Bende tam tersi oldu. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.

Kentte 25 yıl çocuk cerrahı olarak çalışan Dr. Saadettin Güney, 2000'de ellerinde ritim bozukluğunu fark ederek hastaneye başvurdu. Parkinson teşhisi konulan Dr. Güney'in hastalığının henüz ilk evrelerinde olduğu belirlendi. Hastaların sağlığını riske atmamak için Dr. Güney, 2012'de cerrahlığı bıraktı, bir süre hastane yönetiminde yer aldı. 2019'da emekli olan Dr. Güney, bu süreçte ilgi duyduğu spiritüalizm, kişisel gelişim, makine tasarımı, yazarlık ve matbaacılık gibi alanlara yöneldi. Çukurova Belediyesi'nin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Mola Evi'ne giden Dr. Güney, burada resim kursuna katıldı. El becerilerini kısmi olarak yitirmesine rağmen kara kalem portre çizimler yapan Dr. Güney, hastalığını kabullenip hayattan kopamamayı tercih etti.

Bu süreçte iki de kitap yazdığını hatırlatan Dr. Güney, "2015 yılında 32 bölümlük meslek ve öğrencilik yıllarımla alakalı anı kitabı çıkardım. 2016 yılında da 2'nci kitabımı çıkardım. İçerisinde 21 tane yaşanmış öykü var. Hala yazmaya devam ediyorum. Bu sene sonunda 3'üncü kitabımı da çıkartacağım" ifadelerini kullandı.