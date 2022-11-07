'Park yeri' tartışmasında kendisine bıçak çekildiğini duyuran basketbolcu McCollum, şikayetçi olmadı

İZMİR'de, ailesiyle gittiği AVM'nin otoparkında karıştığı 'park yeri' tartışmasında karşı tarafın kendisine bıçak çektiğini belirten, Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li Errick McCollum (34) şikayette bulunmadı. Karşı tarafın da McCollum'un, tartışmanın ardından aracının plakası ile kendisinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li oyun kurucu Errick McCollum, İzmir'de, 5 Kasım'da ailesiyle birlikte Karşıyaka ilçesinde gittiği AVM'nin otoparkında yaşanan park yeri tartışmasında karşı araçtan inen sürücünün kendisine bıçak çektiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve otomobil fotoğrafı paylaşan ABD'li basketbolcu, "Bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim. Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı. O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve saldırgana fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı? İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım" dedi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILARKarşıyaka Spor Kulübü'nün konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını duyurduğu olayla ilgili İzmir emniyeti, McCollum'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki plakadan aracın sürücüsüne ulaştı. İfadesi alınan sürücüyle ilgili avukatı aracılığıyla şikayetçi olup olmadığı sorulan McCollum, şikayette bulunmadı. Karşı tarafın da McCollum'un tartışma sonrası aracının plakasını ve kendisinin fotoğrafını açık olarak sosyal medyada paylaştığı için şikayette bulunmadığı öğrenildi.Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını da giyen McCollum, olayın ardından sosyal medyada kendisi ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan ve "Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu bizim İzmir'de normalde davranış şeklimiz değil. Utanç duydum. Senin ve ailenin iyi olduğunuza sevindim" mesajını gönderen taraftara, "Teşekkür ederim, bunu takdir ediyorum. Bu güzel şehirle ilgili tecrübemizi ya da tanıştığımız tüm büyük Türk insanlarını bir aptalın mahvetmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.