Park Yeri Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Çankaya'da park yeri nedeniyle yaşanan tartışma, iki sürücünün birbirine saldırmasına yol açtı. Ö.B., kavga esnasında ruhsatlı silahını havaya ateşleyerek diğer sürücüyü tehdit etti ve gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde sürücüler Ö.B. ile S.A. arasında 'park yeri' nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbettiklerini belirledi. Ayrıca Ö.B.'nin kavga sırasında üzerinde bulunan ruhsatlı tabancayı çıkarıp havaya ateş ettiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Silahla diğer sürücüyü tehdit de eden Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B.'nin ehliyetine ve silahına el konuldu, idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
