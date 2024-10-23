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Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
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Esenler'de park yeri nedeniyle meydana gelen tartışmada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı ve henüz yakalanamadı.

ESENLER'de bir kişi babasıyla park yeri nedeniyle tartışan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı. . Cinayet anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Birlik Mahallesi'nde bir sokakta 18 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hamdi Taşkum aracını sokağın başına park ettiği sırada yanına Kalender Tohum gelerek evinin önüne park etmemesini söyledi. İkili önce tartıştıktan sonra Kalender Tohum, Taşkum'un aracının camına yumru attı ve kavga büyüdü. Babasının kavgada yere düştüğünü gören Şafak Tohum koşarak olay yerine geldi ve yakınında bulunan bıçak ile aracının içerisinde oturan Hamdi Taşkum'u defalarca bıçakladı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Çevredekiler hemen araya girerek kavgayı ayırdı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Hamdi Taşkum ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşkum hayatını kaybetti. İki kişinin tartıştığı ve bir kişinin koşarak olay yerine gelip sürücüyü bıçakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Şafak Tohum kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Bıçaklı saldırgan Şafak Tohumun halen yakalanamadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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