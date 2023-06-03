Park Yeri Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Kırıkkale'de 43 yaşındaki şahıs, otopark yeri yüzünden çıkan kavgada tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Bahşılı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark anlaşmazlığı sebebiyle O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B., yanında bulundurduğu tabanca ile önce havaya ateş açtı, ardından da üzerine gelen O.Y.'yi (43) sağ bacağından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince, olayın meydana geldiği alanda tahkikat yapıldı. Olayın şüphelisi O.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KIRIKKALE