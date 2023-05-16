PARK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, park tartışmasında Müslüm Ö.?nün ateş açtığı Emin K.(23) yaralandı. Olayın ardından kaçan Müslüm Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emin K. (23) bankamatikten para çekmek için aracını park yapmanın yasak olduğu yol kenarına çekti. Bu sırada arkasından gelen Müslüm Ö., duruma tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Müslüm Ö. yanında bulunan tabanca ile Emin K.?yi ayağından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Emin K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Müslüm Ö. ise polis tarafından yakalandı. Müslüm Ö.?nün emniyetteki sorgusu sürerken, Emin K.?nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.