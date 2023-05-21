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Park Kavgasında Sokak Boks Ringine Döndü

Güncel Haberler

İstanbul'da park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir adamın yumrukla yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Park kavgasında sokak boks ringine döndü

İSTANBUL - İstanbul'da park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir adamın yumrukla yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi. Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü. Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Kavga sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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