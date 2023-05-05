PARK KAVGASINDA HAKİME YUMRUK ATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAKIRKÖY'de geçtiğimiz Cumartesi günü restoran sahibi Fıraz H. aracını park ettiği esnada hakim Mehmet K.?nın aracına hafif şekilde çarptı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Hakimi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fıraz H. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 29 Nisan günü Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli Fıraz H. aracıyla geri manevra yaparken Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet K.?nın aracına hafif şekilde çarptı. Fıraz H. ile Mehmet K. arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada Mehmet K.?nın kızının da yanında olduğu görüldü. Şüpheli Fıraz H. hakimi darp ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

'HAKİM, 'SENİ ALDIRIRIM, SÜRÜNDÜRÜRÜM, KİM OLDUĞUMU GÖRÜRSÜN' DEDİ"

Kartaltepe Polis Merkezi'ndeki ifadesinde Fıraz H., 'Aracımı park ederken kör noktamda olan bir araca hafif şekilde dokundum. Sonra hasar durumunu kontrol etmek amacıyla aracımdan indim. Aracın sahibiyle aramızda tartışma çıktı, 'Siz kimsiniz" diye sorunca şahıs 'Bak orada hakim yazıyor, ayı oğlu ayı, kör müsün ' Ben hakimim orada da yazıyor' dedi. Ben de 'Siz hakim olabilirsiniz ama bana küfür etmeye hakkınız yok' dedim. Bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Tehdit etti. 'Sen kabadayı mısın' Şimdi seni aldırırım, süründürürüm, kim olduğumu görürsün? dedi" dedi.

'POLİSLERİN YANINDA DA BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Yoldan geçen polis aracını gördükten sonra hakimin boğazına sarıldığını anlatan Fıraz H., "Ben kendimi korumak ve savunmak amacıyla şahsı ittirince şahıs sağ eliyle çeneme yumruk attı. Ben aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Bu esnada şahıs üzerime çıkarak karnıma defalarca tekme attı. Çevredeki vatandaşlar ayırmak için araya girdi. Tekrardan boğazıma sarıldı. Ben de şahsın yakınında olduğumdan dolayı başka yapabileceğim bir hamle olmadığından kafa attım. Polis ekipleri gelerek, olayı ayırdı. Polislerin yanında da bana saldırmaya çalıştı. Ben kendimi savundum" dedi.

"BURNUMA GELECEK ŞEKİLDE DARP EYLEMİNDE BULUNDU"

Şikayetçi hakim Mehmet K. ise ifadesinde, 'Olay günü, şüpheli aracıma çarptı sonrasında kabadayı hareketlerde bulunarak, bana hakaret ve küfür etti. Bana hamle yapacağı sırada kendimi korumak amacıyla şahsı engellemeye çalıştım. Beni yere yatırdı. Üç defa burnuma gelecek şekilde darp eyleminde bulundu. Beni öldürmekle tehdit etti. Polisler müdahale etti. Şüpheli, polislerin elinden kurtularak yeniden tekme attı, yere düştüm. Burun ile kafama darbeler aldım. Bana hakaret eden, beni tehdit eden, darbeden şüpheliden şikayetçiyim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderilen Fıraz H. savcılık ifadesinin ardından 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

'DAYANAMAYIP KAFA ATTIM"

Fıraz H. buradaki ifadesinde, şahsın hakim olduğunu öğrendiğinde daha dikkatli davrandığını belirterek, 'Kızı gelip 'Baba gidelim' dedi. Saygımı yitirmedim. Beni iteleyip tekme attı, yere düştüm. İnsanlar beni kaldırdı. Hala saldırmaya devam edince dayanamayıp kafa attım. Su içmeye gidince tekrar bana vurmaya başladı. Ben kendisine küfür etmedim kendisini tehdit etmedim" dedi. Hakimlik, Fıraz H.'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.