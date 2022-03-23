PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ADANA'da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle yaralayıp kaçan otoparkçı Ömer P. (35), polise teslim oldu.

ADANA'da otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle yaralayıp kaçan otoparkçı Ömer P. (35), polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 16 Mart'ta saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti. Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, "Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin" diye uyardı. Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.?ye bıçakla saldırdı. Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Şüpheli Ömer P., 6 gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer P., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Emrah K. ve Kenan K.?nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan Sezer Ç'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. (DHA)

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

PARK KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRAN 3 KİŞİYİ VURAN OTOPARKÇI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title