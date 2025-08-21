Park Halindeyken Hareket Eden Kamyonet Apartmanın Bahçesine Düştü
Karabük'te sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet, park edildikten sonra hareket ederek 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmazken apartmanın duvarında hasar meydana geldi.
Karabük'te park edildikten sonra hareket eden kamyonet, yaklaşık 3 metreden apartmanın bahçesine düştü.
Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 77. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SU 0028 plakalı kamyonet, park edildikten sonra hareket etti.
Kamyonet yaklaşık 3 metre yükseklikten çevredeki bir apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, apartmanın duvarında hasar oluştu.
Kamyonet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel