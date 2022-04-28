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Son dakika haberi | Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
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Son dakika haberi | Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da kendiliğinden hareket edip geri geri yokuştan hızla inen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye (8), ardından da otomobile çarptı.

ANKARA'da kendiliğinden hareket edip geri geri yokuştan hızla inen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye (8), ardından da otomobile çarptı. E.G. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi 590. Sokak'ta meydana geldi. H.Z.M.'nin (20) park ettiği kamyoneti, kısa süre sonra kendiliğinden geriye doğru hareket etti. Yokuştan hızla inen kamyonet, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada E.G., kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı. Koşarak kaza yerine gelen H.Z.M. kamyoneti çekti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen E.G., tedaviye alındı, H.Z.M. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bu arada kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, kamyonetin aniden hareket edip çocuğa çarptığını belirtti.

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Vatandaşlarla röp.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü 

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

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